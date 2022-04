Può essere ancora alla Cremonese il futuro di Luca Zanimacchia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, se il club lombardo riuscisse a centrare la promozione in Serie A potrebbe decidere di acquisire a titolo definitivo l'esterno classe 1998 di proprietà della Juve, che quest'anno si è messo in bella mostra nel campionato cadetto non diversamente da Nicolò Fagioli. Per quest'ultimo, invece, si profila un ritorno in bianconero, considerando che Massimiliano Allegri lo ritiene un incedibile.