Restano molto dubbi in casa Torino sul riscatto di Marko Pjaca dalla Juve. Come riferito da Calciomercato.com, dopo una buona prima parte di stagione il calo nelle prestazioni del centrocampista croato nel girone di ritorno è stato evidente: Ivan Juric continua a stimare il giocatore, ma il riscatto del suo cartellino al momento non è affatto scontato.