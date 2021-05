Erling Haaland e Jadon Sancho sono due tra i più fulgidi talenti del calcio mondiale. Cos'ha intenzione di fare con loro il Borussia Dortmund? A fare un breve punto della situazione ai microfoni di ARD è il direttore sportivo del club giallonero Michael Zorc: "Con Sancho abbiamo un gentlemen's agreement per il quale può partire a determinate condizioni. L'anno scorso ne abbiamo parlato col Manchester United ma non ha soddisfatto le nostre richieste. Haaland? Con lui non abbiamo nessun gentlemen's agreement".

Il centravanti norvegese è un gran rimpianto di mercato della Juventus.