Il futuro di Sergio Aguero è tutto da scrivere. In scadenza di contratto con il Manchester City, c’è il Barcellona come grande candidata a mettere le mani sul Kun, anche se stando a quanto riporta Mundo Deportivo, Ronaldo Koeman preferirebbe altri profili per l’attacco, come quelli di Depay, Haaland o Lukaku. Questo – si legge – potrebbe essere un problema per la dirigenza blaugrana, che punterebbe sull’ingaggio di Aguero per convincere Messi a firmare il rinnovo. Il centravanti argentino è stato accostato anche alla Juventus.