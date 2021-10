"La Juventus resta vigile e pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato, come ama ripetere il vice presidente Pavel Nedved". Apre così la Gazzetta dello Sport, raccontando il colpo Tchouameni e l'interesse della Juventus. Poi aggiunge: "Potrebbe diventarlo: il Monaco lo valuta tra i 30 e i 40 milioni, non è poco però sarebbe un investimento di prospettiva. Non è l’unico seguito dai bianconeri (oltre al solito noto Axel Witsel del Borussia Dortmund si è parlato anche di un contatto con l’agente dell’olandese dello United Donny Van de Beek, ma per caratteristiche non è una priorità in casa Juve) però è quello che più intriga".