Un grande attaccante, un bomber di razza, qualcuno che possa risolvere le partite e la sterilità offensiva della Juventus. Questo è quello che cercano gli uomini di mercato bianconeri e secondo quanto riporta calciomercato.com:"La sensazione è che lì davanti manchi un attaccante da 15 gol pronto da un momento all'altro a risolvere le partite complicate. Un Immobile, un Dzeko. O un Cavani, per esempio. L'attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Manchester United, conosce bene la Serie A e può diventare una pista low cost per l'attacco bianconero.".