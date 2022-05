Un centrale di difesa d’esperienza, un calciatore di caratura internazionale, che possa da subito essere pronto e giocare con continuità. Questo il profilo ricercato dalla Juventus per sostituire lo slot lasciato libero dal partente Giorgio Chiellini. Per questo ruolo, si preferirebbe un mancino naturale, come Gabriel dell’Arsenal, per esempio, ma attenzione a non scartare la pista Koulibaly che potrebbe scaldarsi da un momento all’altro, come riporta questa mattina Tuttosport: “Meritano di essere monitorate le mosse dell’agente di Koulibaly, che con la Juve ha un feeling stretto e contatti costanti, tanto che se fino a pochi giorni fa si dava più credito alla possibilità che i bianconeri entrassero in azione da gennaio e con Koulibaly prossimo allo svincolo, adesso nei salotti del mercato prende forza l’idea dell’opportunità che il ds Federico Cherubini potrebbe cogliere per strappare Kalidou al Napoli”.



Con il contratto in scadenza nel 2023, Koulibaly è pezzo pregiato della sessione di mercato estiva. Difficile, molto difficile, che il rinnovo con il Napoli possa arrivare e diversi top club europei hanno puntato gli occhi sul centrale classe ’91. In pole sembrerebbe essersi piazzato il Barcellona di Xavi, estimatore del giocatore; ma attenzione anche alla concorrenza di Chelsea e Paris Saint-Germain. Nonostante ciò, nel solco dell’operazione che portò Higuain da Napoli a Torino, il club bianconero continua a lavorare, sotto traccia, in attesa del momento giusto per pigiare sul pedale dell’acceleratore.