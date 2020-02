La Juventus è in contatto continuo con l'entourage di Gonzalo Higuain per lavorare al rinnovo del contratto del Pipita in scadenza nel 2021, ma la dirigenza bianconera continua a guardarsi intorno a caccia di una punta per la prossima stagione. Secondo Tuttosport è sempre in piedi la pista che porta a Mauro Icardi, in prestito dall'Inter al Psg che ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni ma potrebbe decidere anche di prenderlo definitivamente per poi rivenderlo in estate. E la Juve starà lì alla finestra, a capire gli sviluppi intorno all'attaccante argentino.