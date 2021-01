Manuel Locatelli sarà l'osservato speciale della Juventus domani sera all'Allianz Stadium. Il centrocampista del Sassuolo andrà a Torino insieme ai compagni per provare il grande colpo. Fabio Paratici è pronto a tornare alla carica per il classe '98 cresciuto nel Milan, per il quale si era già informato l'estate scorsa. La valutazione del giocatore non è cambiata rispetto a qualche mese fa, quando la richiesta dell'ad del Sassuolo Carnevali era di 40 milioni di euro.