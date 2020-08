La Juve continua a pensare ad Arkadiusz Milik come attaccante per la prossima stagione. Il polacco del Napoli è l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo, profilo ideale, per i bianconeri, per sostituire Gonzalo Higuain, che con ogni probabilità lascerà la Juve o al termine della stagione o quando scadrà il contratto, nel 2021. Ma, nonostante il tempo continui a passare, e con esso si avvicini la scadenza del contratto anche di Milik (2021), secondo quanto riferito da Tuttosport il Napoli per lasciare andare il proprio attaccante chiede sempre 40 milioni di euro. Non uno in meno.