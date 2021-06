Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere ancora al Genoa. Lo racconta Sky Sport, secondo il quale i rossoblù vorrebbero trattenere il portiere di proprietà della Juventus dopo la stagione appena conclusa nella quale ha contribuito a conquistare la salvezza. A fine mese Perin rientrerà a Torino per fine prestito, ma presto le parti potrebbero quindi mettersi d'accordo per trovare la formula giusta che riporterebbe il giocatore in Liguria.