Juve-Inter, nuovo duello sul mercato: è corsa a due per, il terzino del Chelsea che ha aperto a un ritorno in Italia. Sarri lo conosce bene, Conte anche: tutti e due l'hanno allenato nei Blues e lo vorrebbero per la fascia sinistra. Il Chelsea ha fissato un prezzo di 40 milioni con la Juve che vuole lavorare sulla formula: secondo Calciomercato.com, i bianconeri starebbero pensando a un prestito oneroso o uno scambio, per avere uno sconto sulla parte cash. Juve in pressing, Inter vigile: nuovo duello sul mercato.