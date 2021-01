Tra i nomi in orbita Juventus per la quarta punta si aggiunto anche un centravanti atipico, più tuttcampista, che ha fatto la sua entrata sul mercato dopo aver rotto con l’Atalanta. Stiamo parlando del Papu Gomez, in rotta di collisione con la Dea nonostante abbia recentemente chiesto scusa alla proprietà, confronto volto ad ottenere una serenità maggiore per la cessione. Mentre l’argentino si allena da solo a Zingonia, la Juve prepara la mossa: come riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero messo sul piatto Bernardeschi, che però al momento non appare intenzionato ad andare a Bergamo. Per ora, l’affare resta complicato.