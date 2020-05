Mentre il campionato attende il via libera per la ripresa la Juve e le altre squadre di Serie A sono già attive sul mercato. Come riporta Calciomercato.com i bianconeri sono in trattativa con il Chelsea per due colpi di mercato: Jorginho ed Emerson Palmieri, terzino brasiliano naturalizzato italiano che piace anche all'Inter. Le trattative per quest'ultimo sono anche una manovra di disturbo nei confronti del club nerazzurro, alla ricerca di un laterale di spinta adattabile al 3-5-2 del tecnico nerazzurro. In attesa della ripresa del campionato, Juve-Inter va avanti sul mercato e Paratici cerca di disturbare Conte e Marotta.