1









Sandro Tonali resta uno dei pezzi pregiati del mercato che verrà. Su di lui il presidente del Brescia Cellino di recente ha detto: “Il mio sogno sarebbe tenerlo, Tonali. Sarei disposto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d’oro. Lui sa che quando mi chiederà di andare via, io lo lascerò partire. Non ne farò una questione di prezzo, l’importante è che Tonali scelga con il cuore. E sia solo lui a decidere”.



Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter con Marotta sarebbe in forte pressing sul giocatore, e starebbe provando il sorpasso sulla Juve. Tra le carte offerte al giovane regista, quella di un maggiore spazio, che avrebbe da subito in rosa, a differenza della Juve.