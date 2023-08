Il West Ham è fermo all'ultima offerta, quella da 12-13 milioni stante l'intenzione della Juve di non scendere più a patti per quel che riguarda la formula: Denisva venduto, non prestato. E il Monaco si è inserito in questa situazione, ma pure il club del Principato per ora non va oltre i 12-13 milioni a sua volta. Serve tempo insomma. Lo riporta calciomercato.com.