La Juventus è tornata alla carica per Rodrigo de Paul. L'argentino sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo di Pirlo che ha chiesto più qualità: da battere c'è la concorrenza dell'Inter, e dopo il blitz di un mese fa Fabio Paratici sta studiando la formula giusta per convincere l'Udinese a cederlo. L'ipotesi potrebbe essere quella di bloccarlo a gennaio per anticipare Marotta e Conte, lasciandolo in prestito in Friuli fino a fine stagione. La valutazione si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro.