La Juve è in lotta per campionato e, da agosto, Champions League, ma intanto continua a pianificare le mosse per il futuro. Il mercato è già nel vivo, come testimoniato dall'affare con il Barcellona, con lo scambio tra Arthur e Pjanic ormai in dirittura d'arrivo. Come riferito da Tuttosport, Fabio Paratici, CFO bianconero, per il prossimo mercato avrà una linea guida ben chiara: abbassare l'età media e i salari.