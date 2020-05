Juve-Chelsea, discorso aperto per Emerson Palmieri, un vecchio pallino di Paratici che è anche la prima scelta dell'Inter di Conte: come riporta Calciomercato.com, i bianconeri stanno facendo anche una manovra di disturbo ai nerazzurri per il terzino del Chelsea. Discorsi e idee, l'asse Italia-Inghilterra si fa sempre più caldo. La Juventus, intanto, con i Blues stanno ragionando anche su un possibile scambio alla pari tra Miralem Pjanic e Jorginho, che a Torino ritroverebbe Maurizio Sarri col quale ha lavorato prima a Napoli e poi proprio a Londra.