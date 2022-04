1









Dopo la decisione presa sul rinnovo del contratto, la Juventus si prepara al post-Dybala. La Joya lascerà Torino in estate, al termine della stagione; nel frattempo, negli uffici del quartier generale della Continassa si lavora al prossimo futuro. Più che un vero e proprio erede, la dirigenza è alla ricerca di un profilo di alto livello che possa incastrarsi nel 4-3-3 che, presumibilmente, si vedrà con continuità nella prossima stagione.



Secondo quanto riporta Sky Sport, il club bianconero starebbe seguendo da vicino l’evolversi della situazione di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. In questo senso, l’ipotesi più probabile è quella di un contratto di breve termine – uno o due anni -, perché la volontà del Fideo sarebbe quella di chiudere la carriera in Argentina.



Nel taccuino di Cherubini e degli uomini di mercato Juve, però, non c’è solo Di Maria. Un altro profilo seguito da vicino sarebbe quello di David Neres, 25enne di proprietà dello Shakhtar Donetsk. In stand-by, invece, la pista che porterebbe a Zaniolo che, con Mourinho, si sta specializzando sempre più nel ruolo di attaccante centrale, mentre le richieste economiche della Roma sarebbero troppo onerose nella valutazione fatta dai bianconeri.