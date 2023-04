Il nome di Milinkovic-Savic non è mai uscito definitivamente dai radar dei bianconeri, che torneranno all'assalto del centrocampista serbo nella prossima sessione di mercato. Il suo rinnovo con la Lazio sembra infatti lontano al momento, ma non è escluso che possa arrivare anche un prolungamento dello stesso, dato che stando a quanto sta emergendo in queste ore la Lazio sarebbe pensando di ritoccare in maniera cospiqua il suo ingaggio annuale.