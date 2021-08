Ultimi giorni di mercato caldi per la Juventus, alle prese con la situazione legata al futuro di Ronaldo e la possibilità di una cessione a centrocampo per poi provare a riprendere Pjanic dal Barcellona. Intanto, in difesa, sembra sempre più probabile la permanenza di: il classe '94, rientrato dal doppio prestito al Rennes e al Cagliari della scorsa stagione, sarà il quarto centrale di Allegri dietro a Bonucci, De Ligt e Chiellini.