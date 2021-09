Dusan Vlahovic è indicato come il grande obiettivo di mercato della Juventus, per il prossimo futuro. Un futuro ancora in dubbio, visto che l'attaccante non ha ancora firmato il rinnovo con la Fiorentina. Sul tema, è intervenuto oggi Rocco Commisso, nel contesto di una visita al Viola Park: "Sorpreso? No, io credo che voglia restare e spero che si rifaccia il contratto. Ora vediamo quando ritorna, speriamo che stasera giochi. Ho parlato anche con Amrabat e Maleh".