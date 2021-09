Federico Cherubini, direttore dell'area calcio della Juventus, a Tuttosport ha parlato dell'acquisto di Kean: "Quando Ronaldo ci ha detto che voleva andare via abbiamo avuto un solo pensiero. E non era: esce Cristiano dobbiamo sostituirlo. Era: esce Cristiano, dobbiamo anticipare il futuro., ma l'elemento di un piano per continuare a vincere, ma con un altro progetto".