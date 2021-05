Rocco Commisso vuole blindare Dusan Vlahovic. È questa l’intenzione per la prossima stagione, dopo l’exploit del 2021 la Fiorentina vorrebbe poter contare ancora sull’attaccante serbo, corteggiato da mezza Europa tra cui la Juventus. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il patron della viola avrebbe in mente una proposta di rinnovo per altri due anni con un ingaggio pari a 3 milioni netti più bonus, con l’inserimento di una clausola rescissoria monstre da 100 milioni di euro. Pretendenti avvisate, Vlahovic non si muove da Firenze.