Mentre la Juve cerca con forza di strappare Vlahovic alla Fiorentina, trovando l'offerta che soddisfi i viola, il club guidato da Commisso sta sondando i profili per sostituire il serbo e non farsi trovare impreparato. Piatek è già arrivato, ma non basta. Andrà via Kokorin e l'altro centravanti della Fiorentina potrebbe essere uno tra Toni Martinez del Porto, Taty Castellanos del New York City, Divock Okoth Origi del Liverpool o Arkadiusz Milik, attualmente al Marsiglia. Gli ultimi due sono stati accostati anche alla Juventus fino a poche settimane fa.