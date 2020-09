Gonzalo Higuain, ma non solo. La Fiorentina è tornata a pensare anche a Luca Pellegrini, terzino sinistro classe '99 rientrato dal prestito al Cagliari e seguito attentamente dagli scout viola nel corso della stagione appena conclusa. Pirlo valuterà il giocatore durante il ritiro per capire se potrà essere utile durante l'anno come vice Alex Sandro (già a gennaio la Juve aveva provato a riportarlo alla base), altrimenti potrebbe lasciare di nuovo Torino per cercare continuità. Mino Raiola però non vorrebbe più prestiti per il suo assistito, che o rimarrà a Torino o verrà ceduto a titolo definitivo. La Fiorentina lo segue, Pirlo lo studia.