Nei giorni scorsi la Juventus aveva sondato il terreno per un giovane di prospettiva, Youssef Maleh, centrocampista del Venezia che in questa stagione ha guadagnato la convocazione in Nazionale Under 21. Però, stando a quanto riporta Fiorentinanews.com, il giocatore sarebbe ad un passo dalla Fiorentina: la dirigenza viola ha accelerato nelle ultime ore, definendo tutti i dettagli dell’operazione. Colpo in entrata dunque per il club di Commisso, che abbraccerà Maleh solo a fine stagione, dopo aver concluso il campionato di Serie B con il Venezia.