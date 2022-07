Il nome di Nikola Milenkovic riecheggia particolarmente nell’ambiente bianconero, ancora in attesa di capire quali saranno le sorti di Matthjis De Ligt. Uno dei nomi messi sotto osservazione per sopperire all’eventuale partenza dell’olandese è proprio quello del centrale serbo, il quale attende anche delle ‘mosse’ dalla dirigenza Viola. Mosse che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, perché stando a quanto sta emergendo in queste ore, il club gigliato avrebbe proposto un contratto triennale a Milenkovic per tentare di trattenerlo.