Oggi rivali in campo in Udinese-Fiorentina, domani chissà. Stando a quanto riportato da Repubblica Firenze, il club viola potrebbe tornare alla carica per Rodrigo De Paul, corteggiato in passato e mai scomparso dai radar di mercato. Sul centrocampista argentino ci sono diversi top club europei ed italiani tra cui Juventus ed Inter, per questo la Fiorentina parte in svantaggio rispetto all’illustre concorrenza. Ma resta un piccolo spiraglio a cui la società di Rocco Commisso si aggrappa.