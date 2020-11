Recentemente la Juventus ha effettuato un vero e proprio blitz per riallacciare i contatti con l’Udinese per Rodrigo De Paul, ormai diventato un giocatore di primissimo livello. Qualità, tecnica, spirito e gol al servizio di Pirlo, che farebbe comodo a tanti club di Serie A. Come la Fiorentina, che non ha mai smesso di sognare il trequartista argentino al di là delle smentite di rito. Come riporta La Nazione, il club di Rocco Commisso potrebbe tornare alla carica per il talento dell’Udinese già a partire dal mercato di gennaio con molti denari dalla loro parte. Il prezzo? Alto, tra i 30 e i 40 milioni di euro.