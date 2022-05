Come racconta il Corriere dello Sport, ci sono poche certezze sui terzini: Danilo, Cuadrado (spesso impiegato anche da esterno alto) e De Sciglio (che ancora deve rinnovare). Soprattutto a sinistra la situazione è fluida: Alex Sandro e Luca Pellegrini sono in bilico. Il brasiliano, reduce da una stagione deludente, è tra i sacrificabili; l’azzurro ha chiesto di essere ceduto per giocare con maggiore continuità e attende offerte.