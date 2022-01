Sul fronte mercato, sul fronte Vlahovic, la Juve si trova sostanzialmente ad un bivio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il budget destinabile al mercato si aggira intorno ai 70 milioni che è la cifra richiesta dalla Fiorentina per l'attaccante serbo. In questo scenario, i bianconeri devono decidere se tentare subito l'affondo, con il rischio, però, di ritrovarsi a giugno senza budget per gli acquisti, se il mercato in uscita dovesse rimanere bloccato.