Ultime ore, prima del gong finale che chiuderà la sessione di calciomercato invernale. Tra i temi caldi in casa Juventus, c'è quello che riguarda Kaio Jorge. Secondo quanto riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, la decisione finale sul futuro prossimo dell'attaccante brasiliano verrà presa oggi. Al momento, sono in rialzo le quotazioni che lo vedrebbero restare a Torino o un trasferimento in direzione Cagliari; meno probabile, invece, che andrà a vestire la maglia del Granada.