In casa Juve resta sempre vivo il tema legato alle cessioni e una di queste potrebbe arrivare già nella finestra invernale. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, la Cremonese si sarebbe messa sulle tracce di Filippo Ranocchia, centrocampista di proprietà di Madama ed ora in prestito al Monza. Si potrebbe parlare di un nuovo prestito, anche se il club brianzolo al momento non sembra intenzionato a privarsi del calciatore.