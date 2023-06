Stando a La Gazzetta dello Sport, c'è anche l'sulle tracce di Timothy, il "figlio d'arte" classe 2000 finito nel mirino dellaper l'attacco (come punta esterna). I bianconeri proveranno a stringere i tempi nelle prossime settimane, forti anche della "sponsorizzazione" del padre del giocatore, storico ex Milan che nei giorni scorsi ha speso parole al miele per la Vecchia Signora.