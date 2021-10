La Juventus ha messo gli occhi su Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco, e l'ha posto in cima alla lista di mercato per il centrocampo. Il club bianconero deve però far fronte a una nutrita concorrenza, che potrebbe far schizzare in alto il prezzo. Come spiega Tuttosport, infatti, su Tchouameni c'è anche l'interesse del, che peraltro in squadra ha già un centrocampista francese di gran dinamismo come Kanté. E data la capacità economica delle società di Premier League, non sarà strano se il prezzo del classe 2000che si prospettano al momento.