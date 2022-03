Un colpo per settore. La Juve viaggia verso la rifondazione e verso un mercato importante, quello estivo. In difesa molto dipenderà dalle condizioni di Chiellini, con il nome più gettonato per sostituirlo legato ad Antonio Rudiger, difensore del Chelsea col contratto in scadenza che piace parecchio ad Allegri. Alternative: Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina. Il sogno poi è una mezzala forte, ovvero Pogba, oppure un play, con Locatelli mezz'ala, e in questo caso è Jorginho il favorito. In attacco fari puntati soprattutto sul romanista Nicolò Zaniolo, ma (sempre secondo la Gazzetta dello Sport) anche sul trequartista del Sassuolo, Giacomo Raspadori.