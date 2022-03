Dybala lascerà la Juventus a fine stagione, ma chi sarà il sostituto? A fare il punto è la Gazzetta dello Sport:



"Dybala e Signora andranno avanti fino a fine stagione da separati in casa e Max Allegri dovrà gestire una situazione scottante. Intanto la dirigenza bianconera è alla ricerca del successore: per sostituire Dybala ci vorranno tra i 40 e 60 milioni di euro. I bianconeri si sono già mossi per Nicolò Zaniolo, domenica in panchina per 90’ nel derby. Avviati i contatti col procuratore Claudio Vigorelli, che è in ballo con la Roma per il rinnovo del contratto (scadenza 2024). Zaniolo è giovane (22 anni) e italiano, identikit perfetto per i bianconeri, e ha un ingaggio sostenibile (punta a uno stipendio da 4, 4,5 milioni). L’alternativa più economica è Giacomo Raspadori, 22enne trequartista del Sassuolo".