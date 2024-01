È una rivelazione di oggi dall'Inghilterra quella dell'interesse dell'Arsenal per Dusan. Gunners che addirittura potrebbero provare l'assalto già a gennaio per il centravanti serbo della Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce SkySport UK il club di Premier League potrebbe offrire 60 milioni di euro alla Vecchia Signora per arrivare subito a Dusan. Madama che a fronte di un'offerta consona potrebbe accettare di privarsene.