Anche Moise Kean può lasciare la Juventus. L'attaccante bianconero può partire per 40 milioni di euro. La cifra non è ancora stata messa sul tavolo da nessun club ma il calciatore potrebbe andare in Inghilterra dove l'Everton ha offerto circa 35 milioni di euro non più tardi di un mese fa. Gli ultimi rumours parlano anche dell'interesse dell'Arsenal per l'attaccante classe 2000 il cui contratto va in scadenza nel 2020.