Gonzalo Higuain resta un caso aperto per la Juve. Il giocatore al momento si trova ancora in Argentina al fianco della sua famiglia, e il club bianconero lo sta aspettando a Torino per rivederlo in campo alla Continassa. Una cessione al termine della stagione resta però una possibilità più che concreta. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero per cedere Higuain non accetterà offerte inferiori a 18 milioni di euro. E’ questa la cifra per la quale il Pipita pesa ancora a bilancio, e la Juve non ha alcuna intenzione di registrare dannose minusvalenze.