La Gazzetta dello Sport è convinta: la Juventus ha chiamato la Sampdoria per Fabio Quagliarella. Ci sarebbe anche il suo nome nella lista dei possibili nuovi attaccanti bianconeri. Paratici sta cercando una quarta punta per completare il reparto e secondo il quotidiano ha fatto un sondaggio per Quagliarella che è in scadenza con la Samp e alla Juve ci è già stato quattro anni dal 2010 al 2014. Per ora è solo un sondaggio arrivato con una chiamata alla Samp, in attesa di nuovi sviluppi.