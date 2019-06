Secondo quanto riporta Tuttosport, la cessione di Cancelo potrebbe servire alla Juventus per finanziare l'arrivo di Matthijs de Ligt. Pavel Nedved ha potuto constatare che la trattativa con il Psg non è affatto chiusa e la partenza del terzino portoghese per una cifra vicina ai 60 milioni di euro permetterebbe alla Juve di mettere da parte un tesoretto utile per il rilancio finale sul difensore centrale dell'Ajax che la Juve non ha ancora mollato.