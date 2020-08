L'arrivo di Andrea Pirlo potrebbe cambiare il futuro di Paul Pogba. La Juve non ha mai smesso di sognare il suo ritorno in bianconero, l'attuale allenatore dei bianconeri è stato ex compagno con il francese e potrebbe essere lui a convincerlo a tornare a Torino facendo un sacrificio sull'ingaggio. Il contratto di Pogba con il Manchester United scade nel 2021, i Red Devils vorrebbero rinnovarlo e sul giocatore c'è anche il Real Madrid. La concorrenza per la Juve c'è, ma la "carta Pirlo" potrebbe essere decisiva.