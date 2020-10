Dice di essere stato convinto dal presidente Aulas e dal ds Juninho a rimanere a Lione, piazza che lo rende felice. Ma la sensazione è che Houssem Aouar sia destinato a palcoscenici più prestigiosi, senza togliere nulla alla squadra di Rudi Garcia, arrivata in semifinale nella scorsa edizione della Champions League. La Juventus continua a tenere monitorato il profilo del francese: come riporta Tuttosport, per abbassare le pretese dell’OL Paratici vorrebbe inserire De Sciglio nell’operazione, attualmente in prestito al Lione.