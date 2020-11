L'ormai ex obiettivo della Juventus Arkadiusz Milik sta cercando una squadra (che sicuramente non sarà la Juve) per gennaio. Lo vuole lui, per non perdere il treno Europei, e lo vuole il Napoli, che vuole evitare di perderlo a parametro zero. A bussare alla porta di De Laurentiis è l'Inter, che può giocarsi la carta Matteo Politano per arrivare al polacco. Il piano, secondo Tuttosport, sarebbe questo: il Napoli dà Milik all'Inter in cambio del non pagare il riscatto (che sarebbe obbligatorio) di Politano al club nerazzurro.