La carta a sorpresa della Juve si chiama Alvaro Morata. Un ritorno possibile per l'attaccante oggi all'Atletico Madrid, al quale la Juventus ha pensato come prima alternativa a Luis Suarez ed Edin Dzeko. Da una parte, secondo il Corriere dello Sport, c'è una lite in corso tra l'attaccante uruguaiano e il Barcellona per definire la buonuscita; dall'altra, la pista del bosniaco non si sblocca perché finché la Roma non trova un sostituto non lo lascia partire. Così la Juve pensa al ritorno di Morata, la carta a sorpresa per l'attacco di Pirlo.