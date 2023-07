La contromossa delè arrivata. Se latiene il punto riguardo la cessione a titolo definitivo o sull'obbligo automatico in caso di prestito con riscatto per Denis, allora il club inglese abbassa la propria offerta: secondo la formula più gradita il West Ham aveva toccato il muro dei 20 milioni, a titolo definitivo non supererà i 12-13. Trattativa, lenta, che continua. Lo riporta calciomercato.com.