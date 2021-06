Tra i reparti che dovrà rinforzare la Juventus in estate c'è sicuramente la difesa, dove Chiellini e Bonucci hanno un anno in più, Demiral potrebbe lasciare Torino e l'unico punto fermo è Matthijs De Ligt. L'ultima idea in casa bianconera, secondo quanto racconta Transfermarkt, è Tarik Muharemovic del Wolfsberger. Il giocatore è svincolato e non ha prezzo di cartellino, piace anche a Galatasaray, Besiktas, Hoffenheim e Lask Linz e sta valutando con calma la destinazione migliore per lui.